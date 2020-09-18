Кому пора искать дзен, а кому — держать язык за зубами: гороскоп на 19 сентября

В субботу у Овнов с партнёрами будут противоположные мнения по разным вопросам. Если вы не хотите уступать своей второй половине, лучше отложить разговоры о планах на будущее на более поздний период. Но если же кто-то начнёт вам перечить, уладить мирным путём конфликт вряд ли получится. Лучше отвлечься на мероприятия, которые укрепят здоровье. Для хорошего отдыха выберите нейтральные занятия — почитайте книгу или посмотрите телевизор.
Выходной день рискует показаться слишком напряжённым. Планы могут нарушиться. В такой день лучше ориентироваться на хозяйственные дела, повседневную работу, требующую внимания и сосредоточенности. Сведите общение к минимуму, но не оставляйте без внимания тех, кто может открыть новые перспективы. Возможны дополнительные поручения, заботы и небольшие проблемы со здоровьем, на которые стоит обратить внимание.
Общение у Близнецов с партнёрами будет складываться непредсказуемо. Если ваши отношения достигли критического уровня, лучше избежать в этот день встречи и провести время в одиночестве. Постарайтесь отдохнуть от тех, к кому вы не можете остаться равнодушными. Завтра лучше избегать нежелательных походов и путешествий по сложным и опасным маршрутам. Посвятите время планированию и раздумьям. Найдите свой внутренний баланс. Для общения больше подойдёт вечернее время, но в узком кругу.
В этот день Ракам необходимо делать все дела спокойно, не поддаваться провокации окружающих и не втягиваться в конфликт. Завтра лучше всего избавляться или отказываться от чего-то ненужного. Возможен важный разговор с близким человеком, который внесёт ясность в отношения. Возможно, придётся посвятить домашним делам больше времени, чем хотелось. Но вы можете заняться какими-то эстетическими преобразованиями, создав в своём доме настроение обновления.
В субботний день львиная натура может захлебнуться в перерасходе энергетических ресурсов, усталости от суеты и наплыва информации. Львам может показаться, что в их жизни стало много боссов. Это касается и соперников по работе. Поэтому лучше рассчитать свои силы, не делать опрометчивых шагов, даже если окружающие будут пытаться выбить из-под ваших ног землю. Также Львам не стоит откладывать на потом, что можно сделать сразу. А организм лучше подкрепить витаминами и свежим воздухом.
День будет напряжённым из-за непредсказуемости событий. Возможно, кто-то напомнит вам о не выполненном ранее обещании. Не нужно смотреть назад, даже если придётся подтягивать хвосты, которые вы ранее не закрыли. Необычные перестановки в событиях в это время требуют быть честными с самими собой. В этот день будет о чём подумать. Может получиться исправить ошибку и предотвратить нежелательный ход событий. Доверьтесь интуиции.
Завтрашний день — в вашем знаке, но возможно кто-то или что-то попытается ограничить вас в планах и намерениях. Необходимо быть аккуратнее в ситуациях, которые чем-то угрожают благополучию. Этот день не очень подходит для активного досуга, но успехи в серьёзных делах принесут удовлетворение. Настройтесь на позитив. Посвятите день работе. Только так вы сможете найти нужное направление и зададите ритм своей активности. Но не забывайте о здоровье и оставляйте больше времени для спокойного отдыха.
Не усложняйте ситуации, где ощущается противостояние, не торопитесь, соблюдайте правила техники безопасности. В жизнь может вернуться не решённый ранее вопрос, который вас обрадует. В этот день лучше избежать споров в разговорах со старшими и младшими — конструктивного диалога всё равно не будет, но в помощи отказывать не нужно. Хорошо направить силы на расширение контактов. Поддерживайте свои здоровые привычки, гуляйте подолгу на свежем воздухе, занимайтесь тем, что сможет поднять вам настроение.
Стрельцам лучше воздержаться от принятия важных решений, особенно без согласования с партнёрами. Это касается как деловой, так и бытовой сферы. Из-за самонадеянности вы сможете легко потерять доверие окружающих. В течение дня будьте осмотрительны с деньгами. Высока вероятность их потери. Также стоит избегать ненужных расходов. Не хватайтесь за новые дела. В этот день также полезны спортивные тренировки, которые помогут снять стресс.
Самоуверенность не пойдёт вам на пользу, даже если вы считаете, что держите в руках все нити важных ситуаций. Вам это только кажется. Те люди, которые раньше вам уступали, в этот день могут дать отпор. Настройтесь на других людей, попробуйте их понять — и перед вами откроется много интересного. Постарайтесь не высказывать своё мнение в категоричной форме. Ваша производительность будет зависеть от комфортности обстановки.
Займитесь сложным делом. Берегите свои средства и не давайте внутреннему напряжению прорываться неконструктивным образом. В этот день общение может развиваться в нежелательном русле. Сохраняйте свои тайны при себе, не выставляйте напоказ достижения и не обещайте того, чего не сможете выполнить. В этот день лучше уделить внимание домашним делам. Луна в Весах склоняет к занятиям по обустройству и украшению окружающего пространства. Однако избегайте крупных трат, они могут принести разочарование.
В этот день старайтесь достичь ясности в договорённостях с партнёрами. Избегайте конфликтов и сильных эмоций. Важно не упускать новостей, которые касаются работы. Следите за собой, чтобы другие люди не ощущали на себе ваше давление и требовательность. Не пытайтесь партнёра в чём-то убедить или на что-то уговорить. Это хороший день для физической нагрузки.