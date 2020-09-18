Кому пора искать дзен, а кому — держать язык за зубами: гороскоп на 19 сентября

Самоуверенность не пойдёт вам на пользу, даже если вы считаете, что держите в руках все нити важных ситуаций. Вам это только кажется. Те люди, которые раньше вам уступали, в этот день могут дать отпор. Настройтесь на других людей, попробуйте их понять — и перед вами откроется много интересного. Постарайтесь не высказывать своё мнение в категоричной форме. Ваша производительность будет зависеть от комфортности обстановки.