Два человека погибли в доме под Белгородом из-за неосторожного курения

В 23:17 в службу спасения сообщили о пожаре на улице Рябиновой в посёлке Майском Белгородского района. Соседи рассказали, что в задымлённом доме могут оставаться люди.
На месте пожара обнаружили тела двух погибших — мужчины 1956 года рождения и женщины 1955 года рождения. Предварительно причиной происшествия называют неосторожное обращение с огнём при курении. Пожар полностью потушили спустя час. Огонь повредил дом на площади 24 кв. м.
В Дмитриевке Старооскольского горокруга тоже горел жилой дом. О пожаре спасателям сообщили в 06:22. Дом в итоге полностью сгорел. К происшествию могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Ещё один пожар в Старооскольском горокруге зарегистрировали в садовом некоммерческом товариществе «Берёзка». В 22:42 спасателям сообщили, что загорелся сарай, огонь повредил мотоблок и кровлю постройки. В качестве предварительной версии случившегося рассматривают поджог.
Всего 17 сентября спасатели выезжали на тушение 12 пожаров.
На этой неделе, напомним, в Белгороде тушили возгорание на хлебокомбинате «Колос». Вероятной причиной пожара называли нарушение правил пожарной безопасности при работе с огнём. 16 сентября в Старооскольском горокруге после поджога травы сгорели два дома.