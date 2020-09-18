Дегтярев привлек частные инвестиции в развитие медицины Хабаровского края

Врио губернатора отметил важность развития медицины в регионе. Дегтярев подчеркнул, что Хабаровский край является центром высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке. В регионе работают одни из лучших специалистов с высокой квалификацией, есть хорошая материальная база. Но без дальнейшего развития и улучшения качества услуг говорить о доступности медицины для граждан невозможно. Также, по словам главы Хабаровского края, реализация таких проектов позволяет создавать новые рабочие места для медиков, а действующим специалистам повышать квалификацию.