Дегтярев привлек частные инвестиции в развитие медицины Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края смог привлечь крупного инвестора для финансирования ремонта медицинских объектов и развития медицины в регионе, сообщает издание transsibinfo.com. В планах на ближайшее будущее закупка нового оборудования для краевого онкологического центра, а также строительство нескольких современных диагностических центров, где жители смогут получать своевременную медицинскую помощь по полисам ОМС абсолютно бесплатно.
Отмечается, что заключенное соглашение о сотрудничестве говорит о большом влиянии системной совместной работы правительства региона и инвесторов на разные сферы жизни граждан. Сейчас решается одна из самых важных проблем края – обновление устаревшего медицинского оснащения и повышение качества медицинского обслуживания.
Врио губернатора отметил важность развития медицины в регионе. Дегтярев подчеркнул, что Хабаровский край является центром высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке. В регионе работают одни из лучших специалистов с высокой квалификацией, есть хорошая материальная база. Но без дальнейшего развития и улучшения качества услуг говорить о доступности медицины для граждан невозможно. Также, по словам главы Хабаровского края, реализация таких проектов позволяет создавать новые рабочие места для медиков, а действующим специалистам повышать квалификацию.
Стоит отметить, что вопрос развития системы здравоохранения в Хабаровском крае сейчас стоит очень остро. Практически 90 процентов обращений, которые направляются на имя Михаила Дегтярева, касаются медицины. Практика показывает, что глава региона эффективно решает проблемы, привлекая для этого федеральные органы власти. Без этого невозможно компенсировать нехватку необходимых ресурсов на региональном уровне.