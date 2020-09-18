Что известно о первом заместителе губернатора Белгородской области Денисе Буцаеве

17 сентября 2020 года Денис Буцаев стал первым заместителем губернатора Белгородской области. В его обязанности, как сообщалось ранее, войдёт руководство администрацией главы региона. В тот же день Евгений Савченко объявил о том, что покидает пост губернатора Белгородской области.