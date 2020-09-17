Вход в офис белгородской компании заложили плиткой

Согласно информации Арбитражного суда Белгородской области, 9 сентября текущего года суд рассмотрел дело по иску ООО «Линзмастер» к ООО «Радиус». Истец просил признать пристройку-крыльцо, ведущее к входу в помещение по проспекту Славы, 44а, самовольной и обязать ответчика её снести. В судебном заседании ответчик иск не признал и представил ходатайство о приобщении фотографий, подтверждающих демонтаж ступенек входа в нежилое помещение ООО «Радиус».