Вход в офис белгородской компании заложили плиткой

Поделить между собой земельный участок в областном центре между строениями по адресу проспект Славы, 44а и 44 не могут две белгородские компании. Одна из организаций — ООО «Радиус» – занимает помещение площадью 200 м² на проспекте Славы, 44а.
Что касается строения на проспекте Славы, 44, то, согласно приказу начальника регионального управления госохраны объектов культурного наследия, оно входит в защитную зону культурного наследия регионального значения — это дом, в котором с 6 по 10 августа 1943 года размещался штаб 89-й Гвардейской дивизии. В настоящее время объект курирует ООО «Линзмастер».
Пик противостояния между двумя вышеуказанными организациями произошёл сегодня, 17 сентября. Как сообщили в редакцию ИА «Бел.Ру» очевидцы событий, утром сотрудники компании «Радиус» не смогли попасть на работу, поскольку, по их словам, представители «Линзмастер» полностью перекрыли вход в здание строительными материалами. На место вызывали полицию.
Как сообщили представители компании «Радиус», с начала реконструкции объекта культурного наследия рабочие поставили забор между двумя строениями, оставив для сотрудников компании вход размером 40 см. Однако сегодня, 17 сентября, придя на работу, люди не смогли попасть внутрь здания — вход перекрыли кирпичами и стройматериалами.
Журналисты ИА «Бел.Ру» обратились за комментариями к представителям компании «Линзмастер», однако они от комментариев отказались. А юрист, которая представляет интересы организации, посоветовала почитать правоустанавливающие документы и дела Арбитражного суда Белгородской области из которых станет всё ясно.
Согласно информации Арбитражного суда Белгородской области, 9 сентября текущего года суд рассмотрел дело по иску ООО «Линзмастер» к ООО «Радиус». Истец просил признать пристройку-крыльцо, ведущее к входу в помещение по проспекту Славы, 44а, самовольной и обязать ответчика её снести. В судебном заседании ответчик иск не признал и представил ходатайство о приобщении фотографий, подтверждающих демонтаж ступенек входа в нежилое помещение ООО «Радиус».
На следующий день, 10 сентября, суд рассмотрел иск ООО «Радиус» к ООО «Линзмастер» и администрации Белгорода. Истец просил признать результат межевания земельного участка между двумя строениями недействительным. Также представитель компании «Радиус» заявила ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с возможным урегулированием спора мирным путём.
Суд перенёс слушания по двум делам и назначил судебное разбирательство на 13 октября.
Справка. Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Радиус» зарегистрировано в 1995 году в Белгороде. Основной вид деятельности — торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием. Руководитель — Николай Вощёв. В 2019 году чистая прибыль компании составила 2,5 млн рублей.
ООО «Линзмастер» зарегистрировано в 2015 году в Белгороде. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель и бенефициар — Роман Пугачев. В 2019 году чистая прибыль компании составила 933 тысячи рублей.