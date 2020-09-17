В мэрии Белгорода прокомментировали запрет выезда с улицы 5 Августа на Щорса

Мы возим детей в школу 28, 10-й лицей, нам приходится со всем потоком, который движется в центр города, а также на объездную, проезжать по малой Щорса одну остановку, потом под мост, всё это в пробке, выезжать на Щорса возле остановки «Водстрой», ранее путь в школу составлял 5–10 мин, теперь 40. Все жители против такого решения дорожного вопроса. из текста жалобы