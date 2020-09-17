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В мэрии Белгорода прокомментировали запрет выезда с улицы 5 Августа на Щорса

17 сентября 2020, 07:13
Фото: ИА «Бел.Ру»
Теперь автомобилистам придётся ездить через малую улицу Щорса. Общественному транспорту выезд с 5 Августа разрешат. Тем временем не все белгородцы оценили нововведения.
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Щорса

В Белгороде запретили выезд на Щорса с улицы 5 Августа, на месте установили соответствующий знак. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, теперь автомобилистам придётся прокладывать маршрут через малую улицу Щорса.

Выезд разрешат только для общественного транспорта, который запустят через улицу 5 Августа. Данная мера повысит эффективность его работы, отметили в мэрии.

Однако не все белгородцы оценили нововведения. В «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» появилась жалоба от жителей улиц 5 Августа, Дегтярёва, Щорса, Костюкова и микрорайона Водстрой. Новые правила они назвали неудобными.

Мы возим детей в школу 28, 10-й лицей, нам приходится со всем потоком, который движется в центр города, а также на объездную, проезжать по малой Щорса одну остановку, потом под мост, всё это в пробке, выезжать на Щорса возле остановки «Водстрой», ранее путь в школу составлял 5–10 мин, теперь 40. Все жители против такого решения дорожного вопроса. из текста жалобы

В комментариях ещё несколько автомобилистов тоже выразили недовольство. Одни отметили, что на малой Щорса запарковано много машин и это добавляет неудобств, другие тоже рассказали о слишком длинном маршруте.

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