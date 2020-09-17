Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера

Успех виртуальных операторов в мире базируется в первую очередь на уникальной нише, глубоком понимании целевой аудитории, способности быть со своими клиентами «на одной волне». Бизнес-идея Азама Ходжаева — создать продукт для предпринимателей, объединив их в сообщество и предоставив доступ к эксклюзивному контенту. Она отражает саму суть запуска виртуального оператора связи — предложить лояльной аудитории именно то, что ей нужно. У Азама Ходжаева почти 2 млн подписчиков в Instagram, популярный YouTube-канал про бизнес и личная история успеха, которая вдохновляет его подписчиков. Я уверен, что многие предприниматели захотят стать частью бизнес-сообщества, подключившись к оператору Migo Mobile.Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2