Россияне стали более разборчивыми в политике и меньше верят телевизору

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов выступил на научно-практической конференции в Белгороде и рассказал, как люди относятся к выбору кандидатов, за которых идут голосовать. По словам эксперта, россияне стали более разборчивыми в политике.
Раньше оценка президента имела ключевое значение, а люди не задумывались над тем, за кого голосуют. Сейчас население более щепетильно относится к оценке кандидатов и на первое место ставит своё личное мнение.
Если раньше поддерживаемый президентом кандидат автоматически получал поддержку населения, то сейчас люди требуют не только иррациональной поддержки, но и объяснения: кто этот человек? Почему он пришёл, что он может дать обществу? Люди начали разбираться в политических событиях и трендах. Появился запрос: почему? Алексей Куртов
Такой резкий интерес и повышение грамотности населения связан с развитием интернета, отмечает Куртов. По его словам, люди всё меньше смотрят телевизор и всё больше ищут интересующую информацию в Сети и электронных учебниках, смотрят каналы политологов и читают электронные СМИ. Это повышает не только уровень экономической и политической грамотности, но и позволяет сравнивать свой регион с соседями.
Политика также становится популярной в тех слоях населения, где раньше ею не интересовались, продолжает эксперт. Он отмечает, что политиком в современных реалиях часто становятся люди, которые изначально были далеки от этой сферы и в центре внимания оказались случайно.
Здесь вопрос известности. Жена политического лидера вдруг случайно становится политиком с большим политическим весом. При этом она не обучалась политике и не желала этого места. Быстрый переворот, опрокидывающая политика — тренд последнего времени, на него нужно обращать внимание. Алексей Куртов
По словам эксперта, по мере ухода пандемии на второй план людям потребовалось понимание того, как они будут выходить из сложившейся ситуации. Куртов считает, что имеющиеся результаты голосования наглядно демонстрируют, на кого люди хотят возложить ответственность за выход из кризиса и возвращение к привычной жизни в стране.
Напомним, на этой же конференции губернатор Евгений Савченко рассказал о своём имидже и том, что считает главным в оценке своей работы на посту. Также политологи объяснили, почему «Единая Россия» смогла собрать такое количество голосов.