Россияне стали более разборчивыми в политике и меньше верят телевизору

Если раньше поддерживаемый президентом кандидат автоматически получал поддержку населения, то сейчас люди требуют не только иррациональной поддержки, но и объяснения: кто этот человек? Почему он пришёл, что он может дать обществу? Люди начали разбираться в политических событиях и трендах. Появился запрос: почему? Алексей Куртов