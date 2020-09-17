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Евгений Савченко поделился впечатлениями о результатах выборов

17 сентября 2020, 12:39
Фото: Бел.Ру
Губернатор Белгородской области выступил на научно-практической конференции, посвящённой итогам выборов, и сказал, что других результатов в правительстве не ожидали.

Евгений Савченко сообщил, что Белгородская область является очень репрезентативной в плане оценки результатов выборов. По словам губернатора, другого итога никто не ждал.

Итоги выборов нас совсем не удивили, они не являются сенсационными. Мы к ним готовились. Мы практически не использовали какие-то современные методы, которые могут повлиять на мнение избирателей. У нас другой ресурс — практические дела. Одни регионы, например, делают лавочки, другие — ливневые канализации. Так можно оценить приоритеты проводимой политики. Хочу обратить внимание на то, что в этом году мы заканчиваем ремонт ливневых канализаций в городе. Евгений Савченко

Также губернатор отметил, что никогда не скрывал и не стеснялся говорить, что относится к партии власти. Главной ценностью такого положения он назвал ответственность за поручения, которые даёт правительство страны. При этом он добавил, что общий политический фон в этом году был непростым — сыграла роль ситуация с коронавирусом и общей нестабильностью в мире.

Менять свой имидж и подстраиваться под современные тренды губернатор, по его признанию, не собирается. Он добавил, что для него гораздо важнее формировать общее впечатление о себе при помощи постоянной генерации новых идей и совершенствовании имеющихся систем здравоохранения и образования.

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