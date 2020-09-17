Евгений Савченко поделился впечатлениями о результатах выборов

Итоги выборов нас совсем не удивили, они не являются сенсационными. Мы к ним готовились. Мы практически не использовали какие-то современные методы, которые могут повлиять на мнение избирателей. У нас другой ресурс — практические дела. Одни регионы, например, делают лавочки, другие — ливневые канализации. Так можно оценить приоритеты проводимой политики. Хочу обратить внимание на то, что в этом году мы заканчиваем ремонт ливневых канализаций в городе. Евгений Савченко