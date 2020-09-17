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Дуб из Белгородской области продолжает борьбу за звание главного дерева России

17 сентября 2020, 11:35
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
У жителей Белгородской области осталось всего две недели на то, чтобы поддержать дуб-долгожитель из Шебекинского горокруга. Отдать свой голос за участника Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» можно до 1 октября на портале конкурса.

Вместе с 205-летним дубом из Белгородской области за звание «Главного дерева страны — 2020» борются 11 претендентов из Липецкой, Псковской, Кемеровской, Брянской, Тамбовской и Тверской областей. В списке также участники из Чувашии, Дагестана, Карелии, Мордовии и Марий Эл.

Этот конкурс — отборочный перед ежегодным международным турниром «Европейское дерево года». Россия впервые участвовала в нём в 2018 году и сразу стала призёром — третье место взял белгородский дуб.

В прошлом году второе место занял «Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево. В этот раз он тоже в тройке лидеров. Организатором российского конкурса выступает НПСА «Здоровый лес», а главная задача турнира — забота об окружающей среде и природном наследии России.

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