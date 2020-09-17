Дуб из Белгородской области продолжает борьбу за звание главного дерева России

В прошлом году второе место занял «Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево. В этот раз он тоже в тройке лидеров. Организатором российского конкурса выступает НПСА «Здоровый лес», а главная задача турнира — забота об окружающей среде и природном наследии России.