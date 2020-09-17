Дуб из Белгородской области продолжает борьбу за звание главного дерева России

Вместе с 205-летним дубом из Белгородской области за звание «Главного дерева страны — 2020» борются 11 претендентов из Липецкой, Псковской, Кемеровской, Брянской, Тамбовской и Тверской областей. В списке также участники из Чувашии, Дагестана, Карелии, Мордовии и Марий Эл.
Этот конкурс — отборочный перед ежегодным международным турниром «Европейское дерево года». Россия впервые участвовала в нём в 2018 году и сразу стала призёром — третье место взял белгородский дуб.
В прошлом году второе место занял «Абрамцевский дуб» из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево. В этот раз он тоже в тройке лидеров. Организатором российского конкурса выступает НПСА «Здоровый лес», а главная задача турнира — забота об окружающей среде и природном наследии России.