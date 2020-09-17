Что случилось в Белгородской области 17 сентября?

17 сентября в Белгородской области произошло громкое политическое событие – в правительстве назначили заместителя губернатора Белгородской области. Новую должность занял Денис Буцаев, бывший директор «Российского экологического оператора». Он займётся руководством администрацией губернатора.
Распоряжение о назначении Дениса Буцаева заместителем губернатора вступит в силу после согласования кандидатуры Белгородской областной Думой, заседание которой состоится 22 сентября, во вторник.
Жители улицы 5 Августа выказывают массовое недовольство тем, что автотранспорту запретили выезжать по этой улице на Щорса: в этом месте для автомобилистов повесили «кирпич». Белгородцы считают такое нововведение крайне неудобным, ведь теперь, чтобы попасть с улицы 5 Августа на Щорса, им приходится ехать в пробках по малой Щорса, потом под мост и выезжать на трассу в районе остановки «Водстрой». Соответствующая жалоба появилась в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» со множеством поддерживающих комментариев.
В администрации Белгорода рассказали, что выезд с улицы 5 Августа на улицу Щорса разрешат только автобусам, а легковым машинам придётся объезжать участок по малой Щорса. В мэрии считают, что такая схема движения повысит эффективность работы общественного транспорта, который начнёт ходить по улице 5 Августа.
В воскресенье, 20 сентября, Белгород станет центром массового спортивного мероприятия – «Кросс нации», участие в котором примут около 2000 бегунов. На выбор они побегут дистанции 1 тыс., 2 тыс., 4 тыс. или 8 тыс. метров. После чего тех, кто не устал, ждёт ещё командный бег с препятствиями «Белая лига» протяжённостью 5 км. Для участников готовят 15 испытаний разной сложности, включая водные препятствия и упражнения с собственным весом.
Мероприятие состоится в парке Победы 20 сентября. Церемония открытия начнётся в 10:15.