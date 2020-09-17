Что случилось в Белгородской области 17 сентября?

Жители улицы 5 Августа выказывают массовое недовольство тем, что автотранспорту запретили выезжать по этой улице на Щорса: в этом месте для автомобилистов повесили «кирпич». Белгородцы считают такое нововведение крайне неудобным, ведь теперь, чтобы попасть с улицы 5 Августа на Щорса, им приходится ехать в пробках по малой Щорса, потом под мост и выезжать на трассу в районе остановки «Водстрой». Соответствующая жалоба появилась в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» со множеством поддерживающих комментариев.