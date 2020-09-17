Белгородский суд запретил сайт по онлайн-продаже сигарет и алкоголя из Duty Free

В Белгородской области сотрудники транспортной прокуратуры мониторили сайты на предмет запрещённой информации. Работникам ведомства попался портал, на котором сообщалось о дистанционной торговле алкоголем и сигаретами из магазинов Duty Free по низким ценам.
Доступ на сайт был свободный. При этом по закону дистанционная торговля из магазинов беспошлинной торговли запрещена.
Транспортные прокуроры направили административное исковое заявление в Свердловский райсуд Белгорода. После рассмотрения дела сведения на сайте включили в Единый реестр запрещённой информации. Решение суда в законную силу не вступило.