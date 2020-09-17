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Белгородский суд запретил сайт по онлайн-продаже сигарет и алкоголя из Duty Free

17 сентября 2020, 10:42
Фото: ИА «Бел.Ру»
Запрещённую информацию в Сети нашли транспортные прокуроры региона. В итоге сайт закрыли, а сведения включили в Единый реестр запрещённой информации.

В Белгородской области сотрудники транспортной прокуратуры мониторили сайты на предмет запрещённой информации. Работникам ведомства попался портал, на котором сообщалось о дистанционной торговле алкоголем и сигаретами из магазинов Duty Free по низким ценам.

Доступ на сайт был свободный. При этом по закону дистанционная торговля из магазинов беспошлинной торговли запрещена.

Транспортные прокуроры направили административное исковое заявление в Свердловский райсуд Белгорода. После рассмотрения дела сведения на сайте включили в Единый реестр запрещённой информации. Решение суда в законную силу не вступило.

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#Новости#Транспортная прокуратура#Суд#Белгородская область#Duty Free#Общество
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