Белгородка победила в международном конкурсе «Невская краса»

В инвалидной коляске 36-летняя Мария уже шесть лет. Она самостоятельно воспитывает 17-летнего сына, участвует в конкурсах, поёт и играет на фортепиано, рассказали в администрации Старооскольского округа.
В финале Мария с другими конкурсантками участвовала в фотосессиях, дефилировала в вечернем платье. Оскольчанке удалось обойти десять соперниц, победив в номинации «Леди». Она также получила титул «Леди темперамент».
Накануне заключительного этапа фонд «Поколение» Андрея Скоча помог Марии с покупкой современного кресла. У него есть электропривод, а батареи обеспечивают запас хода до 20 км без подзарядки.