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Белгородка победила в международном конкурсе «Невская краса»

17 сентября 2020, 13:28
Фото: сайт администрации старооскольского горокруга
Жительница Старого Оскола Мария Киреева победила в международном конкурсе красоты для лиц с ограниченными возможностями. Турнир «Невская краса» прошёл 11 сентября в Петербурге.

В инвалидной коляске 36-летняя Мария уже шесть лет. Она самостоятельно воспитывает 17-летнего сына, участвует в конкурсах, поёт и играет на фортепиано, рассказали в администрации Старооскольского округа.

В финале Мария с другими конкурсантками участвовала в фотосессиях, дефилировала в вечернем платье. Оскольчанке удалось обойти десять соперниц, победив в номинации «Леди». Она также получила титул «Леди темперамент».

Накануне заключительного этапа фонд «Поколение» Андрея Скоча помог Марии с покупкой современного кресла. У него есть электропривод, а батареи обеспечивают запас хода до 20 км без подзарядки.

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