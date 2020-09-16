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В Белгороде открылась фотовыставка «Нежность материнства»

16 сентября 2020, 07:58
Фото: «Семья Плюс»
Во вторник, 15 сентября, в 4-й детской поликлинике Белгорода открылась выставка фоторабот, посвящённых молодым мамам и их малышам. Всего экспозиция состоит из 20 фотографий, каждая из которых — маленькая семейная история.

Выставка проходит в рамках проекта «Грудное вскармливание — здоровое начало жизни», реализуемого Центром профессиональной поддержки материнства и детства «Семья Плюс» при поддержке Фонда президентских грантов. По словам главы организации Натальи Селезнёвой, в проекте участвовали более 30 семей.

Экспозиция представлена только частью работ. Остальные попали в онлайн-версию выставки «Нежность материнства», которую может посмотреть любой желающий. Главной целью проекта является популяризация семейных ценностей, материнства, грудного вскармливания и культуры семейного фото.

Фото: «Семья Плюс»

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