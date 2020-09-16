В Белгороде открылась фотовыставка «Нежность материнства»

Выставка проходит в рамках проекта «Грудное вскармливание — здоровое начало жизни», реализуемого Центром профессиональной поддержки материнства и детства «Семья Плюс» при поддержке Фонда президентских грантов. По словам главы организации Натальи Селезнёвой, в проекте участвовали более 30 семей.
Экспозиция представлена только частью работ. Остальные попали в онлайн-версию выставки «Нежность материнства», которую может посмотреть любой желающий. Главной целью проекта является популяризация семейных ценностей, материнства, грудного вскармливания и культуры семейного фото.