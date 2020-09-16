Участники Baltic Weekend составили топ PR-кейсов

Karelinform.ru пишет, что со слов спикеров, текущая ситуация в России и в мире в целом, обусловленная пандемией, перевела все в дистанционный формат. Соответственно, ближайшее будущее представляется с опорой на беспилотные механизмы и искусственный интеллект.