Участники Baltic Weekend составили топ PR-кейсов

Karelinform.ru пишет, что со слов спикеров, текущая ситуация в России и в мире в целом, обусловленная пандемией, перевела все в дистанционный формат. Соответственно, ближайшее будущее представляется с опорой на беспилотные механизмы и искусственный интеллект.
В ходе официального открытия гендиректор SPN Communications Андрей Баранников обратил внимание на значимость интернета в текущих условиях. Вместе с тем несколько лет назад эта тема была незначительной как инфоповод.
На форуме также поговорили относительно учебной практики EDtech. Максим Спиридонов, учредитель компании «Нетология», рассказал о стремительном росте рынка в сфере образования, его лидерах и позиции EDtech в GR-сфере.
В течение двух дней форума участники обсудили государственную модернизацию и лоббирование концепции посредством креатива: достижение медиауспеха через воплощение благотворительных и социальных проектов.
Отмечается, что Андрей Баранников продемонстрировал перечень ведущих коммуникационных кейсов прошлого года, в значительной мере повлиявшего на индустрию. Рейтинг создали при сотрудничестве с ByconGroup. Первое место занял кейс креативного агентства Ruport «Как тебе такое, Илон Маск?».