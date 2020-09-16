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Участники Baltic Weekend составили топ PR-кейсов

16 сентября 2020, 11:27
В рамках юбилейного коммуникационного двадцатого форума Baltic Weekend, который прошел в Санкт-Петербурге, поднималась тема актуальных PR-трендов, влияния стремительного распространения COVID-19 на сферу коммуникаций. Помимо того, на мероприятии состоялась презентация рейтинга самых значимых прошлогодних кейсов.

Karelinform.ru пишет, что со слов спикеров, текущая ситуация в России и в мире в целом, обусловленная пандемией, перевела все в дистанционный формат. Соответственно, ближайшее будущее представляется с опорой на беспилотные механизмы и искусственный интеллект.

В ходе официального открытия гендиректор SPN Communications Андрей Баранников обратил внимание на значимость интернета в текущих условиях. Вместе с тем несколько лет назад эта тема была незначительной как инфоповод.

На форуме также поговорили относительно учебной практики EDtech. Максим Спиридонов, учредитель компании «Нетология», рассказал о стремительном росте рынка в сфере образования, его лидерах и позиции EDtech в GR-сфере.

В течение двух дней форума участники обсудили государственную модернизацию и лоббирование концепции посредством креатива: достижение медиауспеха через воплощение благотворительных и социальных проектов.

Отмечается, что Андрей Баранников продемонстрировал перечень ведущих коммуникационных кейсов прошлого года, в значительной мере повлиявшего на индустрию. Рейтинг создали при сотрудничестве с ByconGroup. Первое место занял кейс креативного агентства Ruport «Как тебе такое, Илон Маск?».

#Новости#Общество
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