Цифровые технологии сделают освещение в Яковлевском округе полностью управляемым

Инновационные светильники не только значительно экономнее, по сравнению с предыдущими аналогами, но и позволяют без выезда на объект включать и отключать отдельные светоточки, регулировать их световой поток, а в местах с наименьшей проходимостью уменьшать мощность, снижая объём потребляемой электроэнергии.