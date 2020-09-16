Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Цифровые технологии сделают освещение в Яковлевском округе полностью управляемым

16 сентября 2020, 09:04
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
«Россети Центр Белгородэнерго» модернизировало наружное освещение Яковлевского городского округа с применением энергосберегающих технологий и автоматизированных систем.

За восемь месяцев энергетики увеличили количество шкафов управления до 155 и к концу года планируют смонтировать ещё 50, после чего у диспетчера появится возможность дистанционного управления 100% светильников округа (8238 шт.).

В рамках проекта «Цифровой РЭС» на центральных улицах города Строитель вместо устаревших светильников ЖКУ смонтировано 120 современных энергосберегающих приборов освещения, оснащённых индивидуальными блоками управления. Участок интеллектуальной сети охватил улицы Промышленная, Ленина и 5-го Августа.

Инновационные светильники не только значительно экономнее, по сравнению с предыдущими аналогами, но и позволяют без выезда на объект включать и отключать отдельные светоточки, регулировать их световой поток, а в местах с наименьшей проходимостью уменьшать мощность, снижая объём потребляемой электроэнергии.

Кроме того, по улице Ленина энергетики заменили шесть устаревших железобетонных опор ЛЭП на декоративные конструкции из стеклопластикового композита, оснащённые внутренней подсветкой, а также обеспечили электроснабжение 11 «умных» пешеходных переходов, работающих по принципу световой проекции в ночное время суток для безопасности пешеходов.

В рамках программы развития наружного освещения на территории микрорайонов ИЖС Крапивинский-3, сёл Верхний Ольшанец, Смородино и Мощеное энергетики построили дополнительно 7,6 км новых линий и установили 226 светильников. До конца года новые светильники появятся и на хуторе Волохов.

Как отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов, модернизация наружного освещения является важной составляющей развития электросетевого комплекса и повышения качества жизни белгородцев.

Проекты по повышению уровня автоматизации сетей и класса энергоэффективности светильников реализуются во всех районах, что касается Яковлевского городского округа, то здесь уже в этом году цифровые технологии сделают наружное освещение полностью управляемым.Сергей Демидов

Материалы по теме
Белгородэнерго завершает ремонт электрооборудования региона, намеченный на 2020 годБелгородэнерго досрочно выполнило годовую программу энергосбереженияБелгородэнерго продлит программу сотрудничества с учебными заведениями на 2020–21 год
#Новости#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Белгородэнерго#Наружное освещение#Россети Центр Белгородэнерго#Технологии
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18