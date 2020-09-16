Мошенники выманивают деньги от имени начальника белгородского управления МЧС

Я прошу всех понять, что по телефону это мошенники, какими бы именами они ни представлялись. Нужно сообщить об этом в полицию или нам. Иногда звонки поступают с других территорий. Были случаи звонков из Башкортостана. Везде схема одинаковая, и, к сожалению, некоторые люди реально переводят деньги. Сергей Потапов