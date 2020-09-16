Мошенники выманивают деньги от имени начальника белгородского управления МЧС

Мошенники в России придумали новый способ выманивания денег у доверчивых граждан. В этот раз злоумышленники звонят владельцам магазинов и разных организаций и предлагают помощь в прохождении плановой проверки от какого-либо ведомства. За избавление от проверки требуют заплатить определённую сумму, которую необходимо перевести на карту банка. Начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов сообщил, что в нашем регионе уже были случаи, когда мошенники представлялись его именем.
Были случаи, что представлялись и моей фамилией. Предлагали, чтобы не проводить проверку соблюдения правил пожарной безопасности, за определённое вознаграждение всё это дело обойти. Откуда они знают о дате проверки в том или ином объекте? План проведения плановых проверок имеется в открытом доступе, это не секретная информация. Сергей Потапов
Начальник управления отметил, что уведомление о плановой или внеплановой проверке может поступать только в бумажном виде.
Я прошу всех понять, что по телефону это мошенники, какими бы именами они ни представлялись. Нужно сообщить об этом в полицию или нам. Иногда звонки поступают с других территорий. Были случаи звонков из Башкортостана. Везде схема одинаковая, и, к сожалению, некоторые люди реально переводят деньги. Сергей Потапов
О проведении проверки ведомство уведомляет не менее чем за три рабочих дня до даты визита. При этом вручается бумажное распоряжение. Если проверка внеплановая, то распоряжение, подписанное руководителем надзорного органа или его заместителем, вручается не позднее чем за сутки.