Кому в четверг повезёт с финансами, а кому — в любви: гороскоп на 17 сентября

Напряжённый, но интересный день ожидается у Весов. Будет много дел, но бодрость и хорошее настроение помогут быстро с ними справиться. Не стесняйтесь делиться идеями с коллегами и начальством — в этот день они настроены к вам особенно благосклонно. Не исключено в этот день начало романтических отношений.