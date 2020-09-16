Кому в четверг повезёт с финансами, а кому — в любви: гороскоп на 17 сентября

Овен
У Овнов ожидается насыщенный день: в первой половине придётся с головой уйти в работу, а вечером свободное время заберут домашние хлопоты. Несмотря на усталость, результаты вас обрадуют. Не исключены в этот четверг долгожданные встречи.
Телец
Крупно повезёт Тельцам: они точно окажутся в нужное время и в нужном месте. Возможны предложения о новой работе, о путешествиях или командировках. Четверг прекрасно подойдёт для больших покупок, даже незапланированных.
Близнецы
С неприятных мелочей начнётся четверг у Близнецов. Однако уже к середине дня настроение улучшится благодаря приятным новостям. В этот четверг звёзды советуют заняться финансовыми вопросами: если у вас были идеи по увеличению дохода, настало самое время их реализовать.
Рак
Неплохой день для общения сложится у Раков: представители знака смогут найти общий язык с кем угодно. Одиноким стоит воспользоваться такой возможностью и провести вечер вне дома: возможны встречи с возлюбленным или возлюбленной. От крупных финансовых операций лучше отказаться — это не лучший в денежном плане для вас день.
Лев
Львам в этот четверг, наоборот, лучше придержать язык за зубами. Неудачную шутку или двусмысленное замечание некоторые могут воспринять слишком серьёзно. Старайтесь избегать конфликтов и мягче указывать коллегам и друзьям на их ошибки. Вечером Львов накроет вдохновение, поэтому свободное время лучше посвятить творческим занятиям.
Дева
Тише едешь, дальше будешь — пословица дня для Дев. Лучше не торопиться при принятии важных решений, чтобы избежать ошибок. Не отказывайтесь от советов близких, их рекомендации будут очень кстати. Вторую половину дня лучше посвятить второй половинке.
Весы
Напряжённый, но интересный день ожидается у Весов. Будет много дел, но бодрость и хорошее настроение помогут быстро с ними справиться. Не стесняйтесь делиться идеями с коллегами и начальством — в этот день они настроены к вам особенно благосклонно. Не исключено в этот день начало романтических отношений.
Скорпион
Благоприятный день для творчества и учёбы сложится у Скорпионов. Нестандартный взгляд на вещи поможет вам штамповать оригинальные решения одно за другим. Больше времени стоит уделить семье: организуйте небольшой семейный праздник, будьте внимательны к близким, постарайтесь выслушать их и при необходимости — помочь.
Стрелец
Насыщенный день ожидается у Стрельцов: от такого количества дел голова будет идти кругом. Старайтесь не упустить что-то важное и при необходимости делайте заметки. Возможны небольшие, но всё же приятные денежные поступления: звёзды советуют потратить их в этот раз не на себя любимого, а лучше сделать подарок близкому человеку.
Козерог
Решительность и настойчивость Козерогов помогут им добиться успеха в делах. Не исключены предложения об интересных проектах и продвижение по карьерной лестнице. Вечер лучше посвятить встрече со старыми друзьями, онлайн-формат тоже подойдёт.
Водолей
У Водолеев всё идёт не по плану: нужно набраться терпения и постараться не злиться из-за этого на друзей и родственников. Не забывайте об отдыхе, будьте аккуратнее в денежных вопросах и не раздавайте обещаний, которые потом не сможете выполнить.
Рыбы
У Рыб появится прекрасная возможность завершить начатое, добиться успеха в делах и, наконец, забыть о проблемах, которые раньше не давали покоя. Вероятны удачные совпадения, из которых стоит извлечь максимум пользы. В этот день стоит помириться с друзьями, с которыми ранее возникли недомолвки.