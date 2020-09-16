17 сентября в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»

«Возможность владеть собственным домом давно уже превратилась в несбыточную “сказочную” мечту. Коварная реклама ежедневно обещает нам “идеальную жизнь” — фантастическую версию реальности, к которой мы стремимся. Это — наживка, которая многих заводит в ловушку. Когда мы в неё попадаем, наша жизнь превращается в бесконечную погоню ради того, чтобы расплатиться с долгами. Мечта о собственном доме превращается в кошмар. Потребительство потребляет нас. “Вивариум” впитал в себя эти идеи и вырос на них. Он смотрит на обыденность через призму научной фантастики. Это сюрреалистичная и извращённая история — мрачновато-смешная, грустная, пугающая и странным образом доставляющая удовольствие. Я надеюсь, что зрителям она понравится и надолго останется в их головах», — отметил режиссёр фильма Лоркан Финнеган.