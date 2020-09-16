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Posted 16 сентября 2020, 10:16

Published 16 сентября 2020, 10:16

Modified 18 сентября 2022, 10:48

Updated 18 сентября 2022, 10:48

17 сентября в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»

16 сентября 2020, 10:16
17 сентября Wink представит эксклюзивную премьеру захватывающей камерной драмы «Вивариум» ирландского режиссёра Лоркана Финнегана.

Главные роли исполнили номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Джесси Айзенберг и популярная британская актриса Имоджен Путс.

В центре сюжета молодая семейная пара, которая решает купить себе дом. Джемма и Том отправляются с риелтором на осмотр очередного спального района, где стоят абсолютно одинаковые таунхаусы. Риелтор показывает дом №9 и исчезает — пара остаётся одна в этом доме, где стоит давящая тишина и совсем нет соседей. Выбраться оттуда оказалось невозможным — это лабиринт одинаковых строений, и куда бы они ни ехали, все дороги снова ведут к дому №9. Застряв в этом странном месте, вскоре Джемма и Том получают коробку с младенцем и записку: «Вырастите ребёнка — получите свободу».

«Возможность владеть собственным домом давно уже превратилась в несбыточную “сказочную” мечту. Коварная реклама ежедневно обещает нам “идеальную жизнь” — фантастическую версию реальности, к которой мы стремимся. Это — наживка, которая многих заводит в ловушку. Когда мы в неё попадаем, наша жизнь превращается в бесконечную погоню ради того, чтобы расплатиться с долгами. Мечта о собственном доме превращается в кошмар. Потребительство потребляет нас. “Вивариум” впитал в себя эти идеи и вырос на них. Он смотрит на обыденность через призму научной фантастики. Это сюрреалистичная и извращённая история — мрачновато-смешная, грустная, пугающая и странным образом доставляющая удовольствие. Я надеюсь, что зрителям она понравится и надолго останется в их головах», — отметил режиссёр фильма Лоркан Финнеган.

«Вивариум» затрагивает много важных тем: институт семьи, однообразие жизни и то, куда в итоге могут привести мечты. Фильм стал особенно актуален во время пандемии коронавируса — весной в течение нескольких недель многие люди оказались в изоляции, как и главные герои кинокартины, которые были заточены в безлюдном месте. Фильм несомненно оценят любители хорроров и психологических триллеров, а также зрители, которым нравятся глубокие смыслы и социальные драмы. «Вивариум» с самого начала и до последних секунд держит зрителя в напряжении.

Возрастное ограничение – 16+

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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