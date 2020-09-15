Жюри премии «Поэзия» опубликовало премиальный лист

Как пишет NewsNN.ru, премия была учреждена Благотворительным фондом «Достоинство» с целью поиска и поощрения выдающихся поэтов, переводчиков и критиков таких произведений. В жюри конкурса вошло 76 ярких представителей журналистики и литературы, а также руководители поэтических фестивалей. В следующем месяце оргкомитет проведет тайное голосование, в котором жюри выберет победителей в категориях «Стихотворение года», «Поэтический перевод» и «Критика».
Отмечается, что на этот раз номинацию «Стихотворение года» получили 99 авторов. В оргкомитете рассказали, что специально не указали сотого кандидата, чтобы отметить отсутствие поэта, без которого премиальный лист видится неполным. Кто-то из авторов пока не готов выносить свои работы на обсуждение, а кто-то еще не написал новых произведений.
В оргкомитете также отметили, что несмотря на распространение коронавируса и жесткие меры эпидемиологической безопасности на мероприятии, премия состоится в традиционном формате. Они лишь отметили тот факт, что конкурсные произведения были созданы до карантина.
Премия «Поэзия» отличается от других литературных премий отсутствием этапа короткого списка. После обнародования премиального листа календарно следует награждение лауреатов по итогам проведения тайного голосования жюри.
Победители поэтического конкурса получат приз в размере 300 тысяч рублей, а авторам лучших переводов и критики полагается по 200 тысяч рублей.
В этом году награждение пройдет в начале ноября, вся необходимая информация появится на сайте премии «Поэзия».