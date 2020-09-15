Жюри премии «Поэзия» опубликовало премиальный лист

Отмечается, что на этот раз номинацию «Стихотворение года» получили 99 авторов. В оргкомитете рассказали, что специально не указали сотого кандидата, чтобы отметить отсутствие поэта, без которого премиальный лист видится неполным. Кто-то из авторов пока не готов выносить свои работы на обсуждение, а кто-то еще не написал новых произведений.