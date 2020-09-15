В Белгородской области умерла ещё одна женщина с COVID-19

В Белгородской области скончалась ещё одна женщина, заражённая коронавирусной инфекцией. Речь идёт о 67-летней жительнице Белгорода. Лечилась пациентка в горбольнице № 2.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в Белгородской области увеличилось до 59. Больше всего скончавшихся зарегистрировали в Белгороде — 19 человек.
В регионе лечение в стационарах продолжают 338 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 818 белгородцев. К аппаратам ИВЛ подключены 22 человека.
Выздоровели, по данным регионального штаба, 6793 белгородца.
Ранее в федеральную статистику включили ещё 46 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Наибольший суточный прирост показал Белгород: +18 заражённых. Ещё в 11 районах выявили от одного до семи новых пациентов.
Всего в Белгородской области к 15 сентября зарегистрировали 8008 случаев заболевания.