В Белгороде оштрафовали стоматологическую поликлинику № 1

По информации ведомства, в ходе прокурорской проверки правоохранители установили, что в стоматологической поликлинике № 1 в Белгороде журналы регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на протяжении 2019 и 2020 годов, велись с нарушениями требований.