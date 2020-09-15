В Белгороде оштрафовали стоматологическую поликлинику № 1

По информации ведомства, в ходе прокурорской проверки правоохранители установили, что в стоматологической поликлинике № 1 в Белгороде журналы регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на протяжении 2019 и 2020 годов, велись с нарушениями требований.
В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении медицинской организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.16 КоАП РФ — нарушение правил учёта наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Свердловский районный суд г. Белгорода назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, а прокуратура внесла главному врачу поликлиники представление.
Напомним, главный врач стоматологической поликлиники № 1 в Белгороде Иван Овчинников по результатам голосования вошёл в горсовет по одномандатному округу № 25. Он набрал 1372 голоса.