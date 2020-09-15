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Спортсменка из Белгородской области привезла серебро с чемпионата России

15 сентября 2020, 18:09
Фото: oskol.city
Спортсменка из Старого Оскола Елена Соколова стала второй в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике. За медаль она боролась против Юлии Пидлужной из Свердловской области и Полины Лукьяненко из Краснодарского края.

Турнир проходил в Челябинске с 7 по 11 сентября. В четырёх из шести попыток белгородка прыгнула дальше соперниц, показав во втором прыжке свой лучший результат на соревнованиях. Однако Полина Лукьяненко смогла улететь на 6,57 м, тогда как Елена Соколова — на 6,51 м.

Одновременно со взрослыми соревнованиями в Челябинске проходило первенство среди спортсменов до 23 лет. От Белгородской области в турнире участвовали 20-летние воспитанники СШОР № 1: Ольга Соколова выступала в прыжках в высоту и взяла 1,75 м, Даниил Хорощак в тройном прыжке показал 15,19 м. Оба белгородца заняли пятые места.

В общекомандном зачёте Белгородская область заняла четвёртое место из 20. В первенстве России — третье.

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