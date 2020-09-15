Пьяный белгородец повредил чужой автомобиль и разбил заднее стекло

В одном из дворов на пути молодого человека встретился припаркованный автомобиль. Что конкретно не поделил с ним выпивший мужчина, неизвестно, но в какой-то момент он нанёс машине несколько ударов металлическим предметом. Автомобиль лишился заднего стекла, ущерб, причинённый имуществу автовладельца, оценили в 17 тыс. рублей. Злоумышленник так и не смог вспомнить деталей происшествия и объяснить столь агрессивное поведение.