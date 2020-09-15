Пьяный белгородец повредил чужой автомобиль и разбил заднее стекло

Один из автомобилистов Белгорода обратился к полицейским с жалобой на то, что неизвестный избил его машину. «Ласточка» получила несколько вмятин и лишилась заднего стекла, которое злоумышленник разбил.
Стражи правопорядка быстро нашли предполагаемого злоумышленника. По версии полицейских, это 20-летний житель Ивнянского района. Молодой человек выпивал вместо со своими приятелями. Набравшись алкоголя, он отправился погулять по городу.
В одном из дворов на пути молодого человека встретился припаркованный автомобиль. Что конкретно не поделил с ним выпивший мужчина, неизвестно, но в какой-то момент он нанёс машине несколько ударов металлическим предметом. Автомобиль лишился заднего стекла, ущерб, причинённый имуществу автовладельца, оценили в 17 тыс. рублей. Злоумышленник так и не смог вспомнить деталей происшествия и объяснить столь агрессивное поведение.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений»). За свой конфликт с транспортным средством мужчина может лишиться свободы на пять лет.