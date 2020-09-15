Белгородский легкоатлет стал чемпионом России

Белгородец Сергей Дубровский показал лучший результат в беге на 1,5 км на чемпионате России по лёгкой атлетике. Дистанцию он пробежал за 3,44 минуты и пришёл к финишу первым. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 70 регионов страны.
Помимо золотой медали за бег Дубровский завоевал серебро в дистанции на 800 м. Этот забег он завершил со временем 1,47 минуты.
Стоит отметить, что для спортсмена это не первое достижение. Два года назад он получил золото в дистанции на 800 м и серебро в забеге на 1,5 км.