Зампредседателя УИК увезли в больницу с участка в Стрелецком

По данным паблика «Белгородский наблюдатель», именно с 287-го участка в Стрелецком поступали сообщения о возможных нарушениях. После окончания голосования там никак не могли начать подсчёт голосов из-за спора между членами УИК и представителями партии ЛДПР.
Наблюдатели сообщили, что поздно вечером 36-летней женщине — заместителю председателя УИК — стало плохо. Прибывшие на участок врачи скорой помощи увезли её в больницу.
К подсчёту голосов на 287-м избирательном участке смогли приступить около часа ночи.