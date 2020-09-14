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Зампредседателя УИК увезли в больницу с участка в Стрелецком

14 сентября 2020, 06:35
Фото: https://vk.com/bel_watcher2020
На одном из участков в селе Стрелецкое Белгородского района зампредседателя УИК увезли на скорой. Этому предшествовали сообщения о нарушениях и конфликт между членами комиссии и представителями ЛДПР.

По данным паблика «Белгородский наблюдатель», именно с 287-го участка в Стрелецком поступали сообщения о возможных нарушениях. После окончания голосования там никак не могли начать подсчёт голосов из-за спора между членами УИК и представителями партии ЛДПР.

Наблюдатели сообщили, что поздно вечером 36-летней женщине — заместителю председателя УИК — стало плохо. Прибывшие на участок врачи скорой помощи увезли её в больницу.

К подсчёту голосов на 287-м избирательном участке смогли приступить около часа ночи.

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