Выборы, убийство 26-летней давности и адресные таблички: начало недели в Белгороде

В Белгородской области задержали мужчину, который 26 лет назад убил приятеля в Иркутской области и похитил его автомобиль. В 1994 году злоумышленник уехал в Казахстан, где поменял не только фамилию и имя, но и свой возраст. После этого мужчина переехал в Белгородскую область, где и жил всё это время.