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Выборы, убийство 26-летней давности и адресные таблички: начало недели в Белгороде

14 сентября 2020, 17:00
Фото: Бел.Ру
Понедельник в Белгородской области стал урожайным на события в разных сферах жизни. Среди прочего — в регионе задержали убийцу, который совершил преступление 26 лет назад.

Победила «Единая Россия»

На выборах депутатов в областную думу седьмого созыва предсказуемо победила «Единая Россия». Эта партия получила 44 места из 50 возможных. Стоит отметить, что в областном центре за представителей этой партии проголосовали 35,3 тыс. человек. На втором месте оказалась партия КПРФ. Меньше всего голосов от жителей Белгорода получила партия «Патриоты России» — всего 1483 бюллетеня.

Порог в 5% голосов не смогли преодолеть «За правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Они набрали 3,79%, 3,48% и 0,96% голосов соответственно.

По предварительным данным, по одномандатным округам все 25 мест достались кандидатам от «Единой России».

Нашли убийцу, задушившего друга 26 лет назад

В Белгородской области задержали мужчину, который 26 лет назад убил приятеля в Иркутской области и похитил его автомобиль. В 1994 году злоумышленник уехал в Казахстан, где поменял не только фамилию и имя, но и свой возраст. После этого мужчина переехал в Белгородскую область, где и жил всё это время.

Сотрудники УМВД России Иркутской и Белгородской областей совместными усилиями задержали подозреваемого на территории региона. Следком по Иркутской области возобновил уголовное дело за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

До конца года поменяют адресные таблички

В Белгороде начать замену адресных табличек на домах решили с муниципальных зданий. Уже в сентябре первые таблички займут свои места. Они будут выполнены в едином стиле, соответствующем облику города.

В следующем году заменят вообще все номерные указатели на зданиях областного центра. Электронные торги на право изготовления и установку первых 176 табличек уже состоялись.

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