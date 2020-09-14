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В Белгородской области загорелся электровоз

14 сентября 2020, 12:02
Фото: Бел.Ру
Рано утром 13 сентября на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре в электровозе. ЧП произошло в районе станции Сланцевая в Губкине, уточнили в ГУ МЧС по региону.

Вызов поступил в 05:48. Прибывший на место дежурный караул части № 57 за несколько минут потушил огонь, охвативший моторный отсек электровоза. В 06:23 спасатели полностью ликвидировали пожар.

Всего в тушении участвовали девять человек и три единицы техники, в том числе семь человек и две единицы техники от МЧС. Причины возгорания пока не уточняются.

Напомним, утром 6 сентября на территории ЛГОК в Губкинском городском округе столкнулись два электровоза. В результате аварии один из них загорелся. Обошлось без жертв и пострадавших.

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#Новости#Пожар#Губкин#Электровоз#Происшествия
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