В Белгородской области загорелся электровоз

Вызов поступил в 05:48. Прибывший на место дежурный караул части № 57 за несколько минут потушил огонь, охвативший моторный отсек электровоза. В 06:23 спасатели полностью ликвидировали пожар.
Всего в тушении участвовали девять человек и три единицы техники, в том числе семь человек и две единицы техники от МЧС. Причины возгорания пока не уточняются.
Напомним, утром 6 сентября на территории ЛГОК в Губкинском городском округе столкнулись два электровоза. В результате аварии один из них загорелся. Обошлось без жертв и пострадавших.