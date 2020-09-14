На въезде в Белгород со стороны Северного установят новую стелу

На кольце возле промышленного парка «Северный» появится новая стела. Эскизы представили в городском управлении архитектуры и градостроительства.
На первом стела вытянутая и содержит надпись «Белгород». Ещё один вариант кажется объёмнее и включает фразу «Белгород – город первого салюта». Обе стелы предусматривают подсветку.
На сайте мэрии уточняется, что авторы эскизов старались передать ассоциативный ряд, исторические, культурные, природные и экономические особенности Белгорода.
Белгородцы смогут внести предложения по проектам. Замечания принимают до 1 октября по адресу электронной почты [email protected] с пометкой «Въездная стела».
Напомним, что на минувшей неделе на объездной дороге на проспекте Ватутина в Белгороде установили надпись «Тепло родной земли даёт нам силы!». Арт-объект можно увидеть рядом с клумбой в виде карты Белгородской области.