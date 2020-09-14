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На въезде в Белгород со стороны Северного установят новую стелу

14 сентября 2020, 15:02
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Эскизы объекта разработали специалисты управления архитектуры и градостроительства. Белгородцы смогут поделиться предложениями по проекту, их нужно отправить до 1 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На кольце возле промышленного парка «Северный» появится новая стела. Эскизы представили в городском управлении архитектуры и градостроительства.

На первом стела вытянутая и содержит надпись «Белгород». Ещё один вариант кажется объёмнее и включает фразу «Белгород – город первого салюта». Обе стелы предусматривают подсветку.

На сайте мэрии уточняется, что авторы эскизов старались передать ассоциативный ряд, исторические, культурные, природные и экономические особенности Белгорода.

Белгородцы смогут внести предложения по проектам. Замечания принимают до 1 октября по адресу электронной почты [email protected] с пометкой «Въездная стела».

Напомним, что на минувшей неделе на объездной дороге на проспекте Ватутина в Белгороде установили надпись «Тепло родной земли даёт нам силы!». Арт-объект можно увидеть рядом с клумбой в виде карты Белгородской области.

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