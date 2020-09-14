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Глава Минздрава объяснил рост числа заболевших COVID-19 отпусками

14 сентября 2020, 09:27
Фото: Бел.Ру
Увеличение числа заболевших коронавирусом может быть связано с возвращением граждан из отпусков. Такое мнение выразил руководитель Минздрава Михаил Мурашко, заметив, что общая эпидситуация стабильная.

По его словам, в ряде субъектов страны показатели снова изменились в связи с возвращением граждан с отдыха. Изменение числа инфицированных Мурашко считает небольшим, пишут «Новые Известия».

Как уточнил министр, в этой ситуации неправильно говорить о волнах заболеваемости. По его оценкам, в стационарах лежат порядка 90 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. При этом Мурашко подчеркнул, что врачи научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.

Ранее глава ведомства говорил, что вернуться к нормальной жизни россияне смогут после изобретения препарата от COVID-19. Небольшие партии отечественной вакцины уже ушли в регионы. Однако не все россияне готовы испробовать её действие на себе: каждый второй участник опроса отказался прививаться как российским, так и зарубежным препаратом.

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#Новости#Коронавирус#Минздрав#Сезон отпусков#Общество
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