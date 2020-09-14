Глава Минздрава объяснил рост числа заболевших COVID-19 отпусками

Ранее глава ведомства говорил, что вернуться к нормальной жизни россияне смогут после изобретения препарата от COVID-19. Небольшие партии отечественной вакцины уже ушли в регионы. Однако не все россияне готовы испробовать её действие на себе: каждый второй участник опроса отказался прививаться как российским, так и зарубежным препаратом.