Глава Минздрава объяснил рост числа заболевших COVID-19 отпусками

По его словам, в ряде субъектов страны показатели снова изменились в связи с возвращением граждан с отдыха. Изменение числа инфицированных Мурашко считает небольшим, пишут «Новые Известия».
Как уточнил министр, в этой ситуации неправильно говорить о волнах заболеваемости. По его оценкам, в стационарах лежат порядка 90 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. При этом Мурашко подчеркнул, что врачи научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии.
Ранее глава ведомства говорил, что вернуться к нормальной жизни россияне смогут после изобретения препарата от COVID-19. Небольшие партии отечественной вакцины уже ушли в регионы. Однако не все россияне готовы испробовать её действие на себе: каждый второй участник опроса отказался прививаться как российским, так и зарубежным препаратом.