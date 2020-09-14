Белгородский аэропорт перешёл в собственность кипрской компании

С 2019 года белгородский аэропорт принадлежал компании «Каскад», бенефициаром которой является депутат Белгородской областной думы шестого созыва Владимир Зотов. А в 2017 году 99% в уставном капитале принадлежало ООО «ГК Агро-Белогорье», бенефициаром которой также является Зотов.