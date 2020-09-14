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Белгородский аэропорт перешёл в собственность кипрской компании

14 сентября 2020, 15:02
Фото: pixabay.com
ООО «Международный аэропорт Белгород» сменило руководителя. Соответствующие изменения о юридическом лице внесли в Единый государственный реестр юридических лиц 11 сентября. Ранее компания принадлежала ООО «Каскад», бенефициаром которой является депутат Белгородской областной думы шестого созыва Владимир Зотов.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Международный аэропорт Белгород» сменило владельца 11 сентября. Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц. Новым владельцем аэропорта стало московское общество с ограниченной ответственностью «Новапорт Инвест». Головная компания — T.S. Trans Siberia CO Limited, зарегистрированная на Кипре. Руководитель — Инна Сливинская.

С 2019 года белгородский аэропорт принадлежал компании «Каскад», бенефициаром которой является депутат Белгородской областной думы шестого созыва Владимир Зотов. А в 2017 году 99% в уставном капитале принадлежало ООО «ГК Агро-Белогорье», бенефициаром которой также является Зотов.

В свою очередь ООО «Новапорт Инвест» входит в структуру ООО «Новапорт Холдинг». Руководитель — Сергей Рудаков. Компания зарегистрирована в 2014 году в Москве. Основной вид деятельности — деятельность аэропортовая. В 2019 году чистая прибыль компании превысила 5,7 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы, московская компания также владеет международным аэропортом «Байкал» и является совладельцем аэропортов в Мурманске (67,15% доли в уставном каптале) и Томске (74.90% в уставном капитале).

Справка. ООО «Международный аэропорт Белгород» зарегистрировано в 2016 году в Белгороде. Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом. Руководитель — Елена Безбородова. В 2019 году убыток компании превысил 6,7 млн рублей.

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