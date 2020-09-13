В Белгородской области прибавилось 45 пациентов с коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки в статистику внесли ещё 45 заразившихся COVID-19 белгородцев. В то же время выписали 87 пациентов. Согласно федеральной информации, всего в регионе завершили стационарное и амбулаторное лечение 7341 человек.
Новых случаев летального исхода за прошедший день не зарегистрировали. По-прежнему есть расхождение в статистике центра и региона: первый сообщает о 55 жертвах, второй — о 58.
Всего в Белгородской области выявили 7919 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В то же время в России за сутки COVID-19 подтвердили у 5449 человек. Общее число заражённых достигло 1 062 811.
Выздоровевших стало больше на 2690 человек. Всего по завершении лечения выписали 876 225 россиян.
За прошедший день в статистику внесли 94 умерших от коронавирусной инфекции, за всё время наблюдений — 18 578.