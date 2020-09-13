Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области прибавилось 45 пациентов с коронавирусной инфекцией

13 сентября 2020, 07:44
Фото: ИА «Бел.Ру»
Актуальную на 13 сентября статистику привели в федеральном штабе. Выздоровели ещё 87 человек, умерших в регионе за сутки не зарегистрировали. Общее число случаев заражения увеличилось до 7919.

За минувшие сутки в статистику внесли ещё 45 заразившихся COVID-19 белгородцев. В то же время выписали 87 пациентов. Согласно федеральной информации, всего в регионе завершили стационарное и амбулаторное лечение 7341 человек.

Новых случаев летального исхода за прошедший день не зарегистрировали. По-прежнему есть расхождение в статистике центра и региона: первый сообщает о 55 жертвах, второй — о 58.

Всего в Белгородской области выявили 7919 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В то же время в России за сутки COVID-19 подтвердили у 5449 человек. Общее число заражённых достигло 1 062 811.

Выздоровевших стало больше на 2690 человек. Всего по завершении лечения выписали 876 225 россиян.

За прошедший день в статистику внесли 94 умерших от коронавирусной инфекции, за всё время наблюдений — 18 578.

Новости по теме COVID-19 собраны в соответствующем сюжете.

Материалы по теме
В Белгороде откроются новые пункты для тестирования на коронавирусЕвгения Кондратюк болеет коронавирусом в тяжёлой формеВторая волна коронавируса грозит новым закрытием магазинов
#Новости#COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18