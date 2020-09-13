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Белгородские приставы взыскали долг с военного за недостачу

13 сентября 2020, 06:58
Фото: Бел.Ру
Военнослужащему не удалось уклониться от выплаты 83 тыс. рублей материального ущерба, причинённого государству. Белгородские приставы нашли способ взыскать задолженность, добавив к ней исполнительский сбор.

По данным УФССП по области, суд признал ответственного за материальное обеспечение военного виновным в недостаче. Истцом выступил командир роты, который обнаружил растрату имущества ракетно-артиллерийского вооружения.

Приставы уведомили мужчину о необходимости выплатить 83 тыс. рублей, однако тот проигнорировал решение суда. В итоге сотрудники управления обратили взыскание на банковский счёт должника.

Списанную сумму перевели в управление финансового обеспечения Минобороны по Ростовской области. Однако военнослужащему ещё предстоит выплатить более 5 тыс. рублей исполнительского сбора.

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#Новости#Военный#Приставы#Недостача#Общество
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