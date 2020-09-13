Белгородские приставы взыскали долг с военного за недостачу

По данным УФССП по области, суд признал ответственного за материальное обеспечение военного виновным в недостаче. Истцом выступил командир роты, который обнаружил растрату имущества ракетно-артиллерийского вооружения.
Приставы уведомили мужчину о необходимости выплатить 83 тыс. рублей, однако тот проигнорировал решение суда. В итоге сотрудники управления обратили взыскание на банковский счёт должника.
Списанную сумму перевели в управление финансового обеспечения Минобороны по Ростовской области. Однако военнослужащему ещё предстоит выплатить более 5 тыс. рублей исполнительского сбора.