Вертолёт высадил девушку посреди огорода в Белгородской области

Ролик опубликовало сообщество «ЧП Белгородская область» во «ВКонтакте». На нём видно, как на приусадебный участок садится вертолёт, оттуда выходит дама, и вертолёт улетает. Автор видео в недоумении подписала: «Я конечно многое видела, но чтобы у меня на участке сел вертолёт, высадил девушку и улетел, это уже перебор». Случай произошёл в селе Стрелецкое под Белгородом.
На кадрах видно, что девушку на дороге уже ждал чёрный автомобиль. Впрочем, видео впечатлило не только снимающих, но и пользователей Сети. Некоторых ситуация позабавила. Белгородцы пишут: «Так проще, чем по Щорса ехать», «А мне интересно, что у вас еще происходит такого, что собака вообще не заинтересована процессом. Ей просто глубоко плевать на происходящее. Мой пес бы на сутки сломался от увиденного», «Что за такси?».
Были и те, кого такой поступок возмутил. Люди назвали пассажирку вертолёта «мажоркой», «блатной» и подписали, что деньги всё решают. Но были и те, кто в таком перемещении ничего особенного не увидел, а девушку даже попытались отбить от хейтеров в комментариях. Кто-то даже предположил, что в Стрелецкое доставили таким образом невесту.
Напомним, что в прошлом году сообщалось, что в личном пользовании Белгородцев находится около 30 воздушных средств. Об этом рассказал заместителя руководителя УФНС по Белгородской области Сергей Чечин.