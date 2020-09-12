Вертолёт высадил девушку посреди огорода в Белгородской области

На кадрах видно, что девушку на дороге уже ждал чёрный автомобиль. Впрочем, видео впечатлило не только снимающих, но и пользователей Сети. Некоторых ситуация позабавила. Белгородцы пишут: «Так проще, чем по Щорса ехать», «А мне интересно, что у вас еще происходит такого, что собака вообще не заинтересована процессом. Ей просто глубоко плевать на происходящее. Мой пес бы на сутки сломался от увиденного», «Что за такси?».