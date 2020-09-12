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Вертолёт высадил девушку посреди огорода в Белгородской области

12 сентября 2020, 10:51
Фото: pixabay.com
вертолёт
Необычный для местного села случай произошёл 11 сентября. Владелица огорода засняла это на видео.

Ролик опубликовало сообщество «ЧП Белгородская область» во «ВКонтакте». На нём видно, как на приусадебный участок садится вертолёт, оттуда выходит дама, и вертолёт улетает. Автор видео в недоумении подписала: «Я конечно многое видела, но чтобы у меня на участке сел вертолёт, высадил девушку и улетел, это уже перебор». Случай произошёл в селе Стрелецкое под Белгородом.

Скриншот с видео, на котором девушку высаживают из вертолёта
Фото: группа "ЧП Белгородская область" во "ВКонтакте"

На кадрах видно, что девушку на дороге уже ждал чёрный автомобиль. Впрочем, видео впечатлило не только снимающих, но и пользователей Сети. Некоторых ситуация позабавила. Белгородцы пишут: «Так проще, чем по Щорса ехать», «А мне интересно, что у вас еще происходит такого, что собака вообще не заинтересована процессом. Ей просто глубоко плевать на происходящее. Мой пес бы на сутки сломался от увиденного», «Что за такси?».

Были и те, кого такой поступок возмутил. Люди назвали пассажирку вертолёта «мажоркой», «блатной» и подписали, что деньги всё решают. Но были и те, кто в таком перемещении ничего особенного не увидел, а девушку даже попытались отбить от хейтеров в комментариях. Кто-то даже предположил, что в Стрелецкое доставили таким образом невесту.

Напомним, что в прошлом году сообщалось, что в личном пользовании Белгородцев находится около 30 воздушных средств. Об этом рассказал заместителя руководителя УФНС по Белгородской области Сергей Чечин.

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