В Белгороде стартовал Кубок губернатора по конному спорту

Конкур — состязания по преодолению препятствий, требующие длительных и усердных тренировок. Данный вид конного спорта считается одним из самых популярных и зрелищных.
Здесь собрались истинные любители конного спорта, которые уже получили много престижных наград и которые хотят побороться за звание чемпионов. Сегодня действительно много титулованных спортсменов и команд, поэтому мы надеемся, что победу в том или ином направлении одержит каждый: получит свой кубок, ценные призы и награды, а главное — нашу любовь и уважение. Светлана Острикова, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ»
Призовой фонд составил 170 тысяч рублей, из них 70 000 - подарками, а 100 000 – в денежном эквиваленте.
13 сентября в 10:00 на территории конноспортивной школы «БелГУ» состоятся соревнования по выездке и закрытие турнира. Обладатели Кубка губернатора Белгородской области как по конкуру, так и по выездке по решению главы региона станут обладателями денежных призов в размере 25 000 рублей.