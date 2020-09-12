В Белгороде стартовал Кубок губернатора по конному спорту

Здесь собрались истинные любители конного спорта, которые уже получили много престижных наград и которые хотят побороться за звание чемпионов. Сегодня действительно много титулованных спортсменов и команд, поэтому мы надеемся, что победу в том или ином направлении одержит каждый: получит свой кубок, ценные призы и награды, а главное — нашу любовь и уважение. Светлана Острикова, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ»