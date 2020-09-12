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Белгородская область стала областью с самой высокой явкой на парламентских выборах

12 сентября 2020, 14:15
Фото: ИА "Бел.Ру"
выборы
О таких данных заявили в Центральной избирательной комиссии. Явка составила 24,12%.

11 сентября в Белгородской области стартовал первый день выборов в региональный парламент. Белгородская область сразу же вырвалась в лидеры по процентному количеству проголосовавших — 24,12%. Об этом заявили «РИА Новости».

Для сравнения, показатель соседей — Воронежкой области держится на отметке 14,40%, а самая низкая явка выявлена в Новосибирской области — 7,08%. Чуть больше, но не значительно, явилось отдать свой голос за депутатов Костромской областной Думы — 8,42%. Также низкий показатели продемонстрировали избиратели Курганской области — 8,84%. Такие данные предоставили в ЦИК.

ИА «Бел.Ру» напоминает, что единый день голосования состоится 13 сентября. В первый день голосования — 11 сентября в регионе заработало 1242 избирательных участка. Кроме того, вспомним, для прозрачности избирательного процесса региональная избирательная комиссия заказала у компании «Ростелеком» видеокамеры и соответствующее оборудование для них на 9,9 млн рублей. Согласно контракту, на 312 участках для выборов установят минимум по две таких камеры.

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