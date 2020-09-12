Белгородская область стала областью с самой высокой явкой на парламентских выборах

ИА «Бел.Ру» напоминает, что единый день голосования состоится 13 сентября. В первый день голосования — 11 сентября в регионе заработало 1242 избирательных участка. Кроме того, вспомним, для прозрачности избирательного процесса региональная избирательная комиссия заказала у компании «Ростелеком» видеокамеры и соответствующее оборудование для них на 9,9 млн рублей. Согласно контракту, на 312 участках для выборов установят минимум по две таких камеры.