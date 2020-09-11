В Весёлой Лопани Белгородского района построят водопровод за 27 млн рублей

Планируется, что в Весёлой Лопани построят водозаборную скважину в подземном павильоне почти за 7,8 млн рублей, водопровод от водозабора до перекрёстка улиц Новая и Жукова за 14,3 млн рублей, обеспечат электроснабжение водозаборных скважин за миллион рублей и проведут необходимые пусконаладочные работы, а также благоустроят территорию за 4,4 млн рублей. Источник финансирования — субсидии из бюджета.