В Весёлой Лопани Белгородского района построят водопровод за 27 млн рублей

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок 4 сентября, исполнителю придётся заняться земляными работами, прокладкой трубопроводов, монтажом технологического оборудования и благоустройством территории после завершения работ.
Планируется, что в Весёлой Лопани построят водозаборную скважину в подземном павильоне почти за 7,8 млн рублей, водопровод от водозабора до перекрёстка улиц Новая и Жукова за 14,3 млн рублей, обеспечат электроснабжение водозаборных скважин за миллион рублей и проведут необходимые пусконаладочные работы, а также благоустроят территорию за 4,4 млн рублей. Источник финансирования — субсидии из бюджета.
Производительность водозаборного узла в итоге составит 1800 м³/сут. (75 м³/час), его разместят в балке, в 750-800 м северо-западнее села Угрим. Сети водоснабжения проложат на улицах Гагарина, Колесникова, Шоссейная, Садовая, Заводская, Новая, Полевая.
Завершить строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Весёлой Лопани должны до конца 2020 года. По данным администрации Белгородского района, сейчас в селе проживают около 3000 человек.
Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 16 сентября включительно, в этот же день состоятся торги. Максимальная цена контракта — 27,6 млн рублей.