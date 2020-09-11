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В Весёлой Лопани Белгородского района построят водопровод за 27 млн рублей

11 сентября 2020, 05:10
Фото: ИА Бел.Ру
Администрация Белгородского района опубликовала госзакупку на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в селе Весёлая Лопань.

Согласно документам, размещённым на сайте госзакупок 4 сентября, исполнителю придётся заняться земляными работами, прокладкой трубопроводов, монтажом технологического оборудования и благоустройством территории после завершения работ.

Планируется, что в Весёлой Лопани построят водозаборную скважину в подземном павильоне почти за 7,8 млн рублей, водопровод от водозабора до перекрёстка улиц Новая и Жукова за 14,3 млн рублей, обеспечат электроснабжение водозаборных скважин за миллион рублей и проведут необходимые пусконаладочные работы, а также благоустроят территорию за 4,4 млн рублей. Источник финансирования — субсидии из бюджета.

Производительность водозаборного узла в итоге составит 1800 м³/сут. (75 м³/час), его разместят в балке, в 750-800 м северо-западнее села Угрим. Сети водоснабжения проложат на улицах Гагарина, Колесникова, Шоссейная, Садовая, Заводская, Новая, Полевая.

Завершить строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Весёлой Лопани должны до конца 2020 года. По данным администрации Белгородского района, сейчас в селе проживают около 3000 человек.

Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 16 сентября включительно, в этот же день состоятся торги. Максимальная цена контракта — 27,6 млн рублей.

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#Новости#Водоотведение#Весёлая Лопань#Белгородский район#Водоснабжение#Есть повод#Госзакупки#Эксклюзив#Общество
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