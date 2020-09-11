В Белгородской области увеличили срок действия COVID-справок перед операцией

По словам заместителя начальника областного департамента здравоохранения Ирины Николаевой, перед поступлением на плановые операции в медучреждения каждый пациент должен в обязательном порядке сдать тест на наличие коронавируса. Однако ранее как на региональном, так и на федеральном уровне сроки действия анализов составляли от 48 до 72 часов. Поэтому многие пациенты сталкивались с тем, что при поступлении в больницы их COVID-справки были не готовы.
Все регионы столкнулись с тем, что есть люди, которые болеют бессимптомно. Они не знают, что больны, но уже являются источником опасности для других. Поэтому при госпитализации пациент должен сдать ПЦР-тест на выявление коронавируса.Ирина Николаева, заместитель начальника областного департамента здравоохранения
На сегодняшний день срок действия COVID-справок увеличился и составляет от 5 до 7 дней. Что касается экстренно поступивших пациентов, тесты, которые сокращают время готовности результатов, им будут проводить непосредственно в самой медорганизации. До получения итогов анализов пациенты будут находиться в изоляции от других больных.
Нужно, чтобы тесты были, как говорится, у постели больного в течение 2–3 минут. Такие тесты уже появляются, работаем над этим и с производителями, и с поставщиками. Такие тесты уже закупила областная клиническая больница. В идеале в каждом приёмном покое должны быть такие тесты.Ирина Николаева, заместитель начальника областного департамента здравоохранения