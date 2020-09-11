В Белгородской области увеличили срок действия COVID-справок перед операцией

По словам заместителя начальника областного департамента здравоохранения Ирины Николаевой, перед поступлением на плановые операции в медучреждения каждый пациент должен в обязательном порядке сдать тест на наличие коронавируса. Однако ранее как на региональном, так и на федеральном уровне сроки действия анализов составляли от 48 до 72 часов. Поэтому многие пациенты сталкивались с тем, что при поступлении в больницы их COVID-справки были не готовы.