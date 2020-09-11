В Белгородской области не всех пациентов с COVID-19 обязаны госпитализировать

Напомним, на сегодняшний день в Белгородской области для инфицированных пациентов развёрнуто 870 коек, из которых 318 занято (по состоянию на 9 сентября). В настоящее время пациентов с COVID-19 госпитализируют в восемь медорганизаций: инфекционная клиническая больница им. Павловского (87 коек), терапевтический корпус горбольницы № 2 (180 коек), Алексеевская ЦРБ, Старооскольская окружная больница, Чернянская, Новооскольская и Губкинская ЦРБ, а также со 2 сентября — корпус бывшей железнодорожной больницы.