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В Белгородской области не всех пациентов с COVID-19 обязаны госпитализировать

11 сентября 2020, 11:15
Фото: pixabay.com
О том, каких пациентов положено госпитализировать в круглосуточные стационары, журналистам рассказала заместитель начальника областного департамента здравоохранения Ирина Николаева. Часть белгородцев с коронавирусом подлежат лечению дома, а часть — в медучреждениях. Соответствующие документы выпустил Минздрав.

По словам Николаевой, медики в Белгородской области следуют документам, которые разработали в Минздраве РФ. Согласно им, не все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на наличие коронавируса подлежат обязательной госпитализации в стационары.

Так, положить в больницу белгородца с коронавирусом могут только в том случае, если человек находится в состоянии средней степени тяжести, тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Все остальные подлежат амбулаторному лечению.

Показатели, в соответствии с которыми происходит дифференциация, кто подлежит госпитализации, определены. Также было принято решение, что для лечения на амбулаторном этапе были выделены средства из областного бюджета для закупки препаратов. В настоящее время препараты есть, амбулаторное лечение организовано. Ирина Николаева, заместитель начальника областного департамента здравоохранения

Николаева также отметила, что хорошим показателем при амбулаторном лечении в Белгородской области является то, что летальных исходов от коронавируса среди пациентов, которые лечились дома, не было.

Напомним, на сегодняшний день в Белгородской области для инфицированных пациентов развёрнуто 870 коек, из которых 318 занято (по состоянию на 9 сентября). В настоящее время пациентов с COVID-19 госпитализируют в восемь медорганизаций: инфекционная клиническая больница им. Павловского (87 коек), терапевтический корпус горбольницы № 2 (180 коек), Алексеевская ЦРБ, Старооскольская окружная больница, Чернянская, Новооскольская и Губкинская ЦРБ, а также со 2 сентября — корпус бывшей железнодорожной больницы.

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