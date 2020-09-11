Сотрудник и студент БГТУ им. Шухова получили медали за участие в акции «#МыВместе»

Однако такая активная деятельность не мешает им принимать участие в волонтёрских и благотворительных акциях.
Директор культурно-воспитательного центра Михаил Спирин и студент 4-го курса Михаил Моисеев стали обладателями памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Список тех, кто получил награду, утверждён Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Памятные медали и грамоты будут вручены от имени президента России Владимира Путина.
Акция взаимопомощи «#МыВместе» направлена на поддержку граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Ряды волонтёров акции пополнили свыше 117 тысяч человек, из которых только около 20 тысяч волонтёров стали обладателями памятной медали.
Поздравляем Михаила Спирина и Михаила Моисеева и желаем им ещё больших успехов в волонтёрской деятельности!