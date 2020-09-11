Сотрудник и студент БГТУ им. Шухова получили медали за участие в акции «#МыВместе»

Акция взаимопомощи «#МыВместе» направлена на поддержку граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Ряды волонтёров акции пополнили свыше 117 тысяч человек, из которых только около 20 тысяч волонтёров стали обладателями памятной медали.