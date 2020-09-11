Администрация Белгорода берёт кредит на миллиард рублей

Администрация Белгорода собирается взять кредит в размере 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов, срок пользования деньгами — до 12 месяцев.
Согласно документам госзакупки, после заключения контракта деньги администрация Белгорода должна будет получить до конца 2020 года на 365 дней с возможностью досрочного погашения. Также указывается, что деньги мэрия направит исключительно на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долгов.
Обязательства заёмщика по возврату кредита являются муниципальным долгом городского округа «Город Белгород» и подлежат обязательному внесению в муниципальную долговую книгу.
Электронный аукцион по выбору поставщика услуги состоится 17 сентября.
Напомним, в марте 2020 года администрация Белгорода пыталась взять кредит на 885 млн рублей, но тогда сделать это не получилось.