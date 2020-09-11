Администрация Белгорода берёт кредит на миллиард рублей

Согласно документам госзакупки, после заключения контракта деньги администрация Белгорода должна будет получить до конца 2020 года на 365 дней с возможностью досрочного погашения. Также указывается, что деньги мэрия направит исключительно на покрытие дефицита городского бюджета и погашение долгов.