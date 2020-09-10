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В Старом Осколе пропавшего мужчину с татуировкой змеи не могут найти с 12 июля

10 сентября 2020, 13:48
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области и попросили сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении мужчины.

Полицейские продолжают искать пропавшего без вести 12 июля Николая Снагустенко. Полиция при поддержке студентов геологоразведочного университета и кинологов обследовали лесополосу в окрестностях второй горбольницы Старого Оскола.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 35–37 лет, худощавое телосложение, рост около 180 см, тёмные короткие волосы.

Особые приметы: на левой руке татуировка в виде змеи, шрам на затылке, может нуждаться в медицинской помощи.

Одет он был в синюю футболку, светло-голубые шорты, чёрную бейсболку и шлёпки.

В полиции просят сообщить любую информацию о его возможном местонахождении по телефонам: (4725) 24-54-05, 8 (4725)-41-11-70, 112, 8-800-700-54-52.

Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области

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