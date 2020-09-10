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Пятница продолжит радовать белгородцев теплом

10 сентября 2020, 13:32
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе, по информации МЧС, столбики термометров поднимутся до +25 ºС. Дождей 11 сентября не ожидается.
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Погода

В Белгородской области в пятницу установится переменная облачность, без дождей. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +8 ºС до +13 ºС. Днём она поднимется до +20…+25 ºС.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в пятницу будет небольшая облачность, без осадков. Ночью столбик термометра остановится на отметке +13 ºС, а днём — около +22 ºС.

Небольшая облачность без осадков ожидается и в Старом Осколе. Температура ночью здесь тоже составит +13 ºС, а днём синоптики прогнозируют +21 ºС.

В Валуйках ожидается +11 ºС ночью и +24 ºС днём, в Новом Осколе — около +13 ºС и +23 ºС соответственно.

#Новости#Прогноз погоды#МЧС#Белгородская область#Гидрометцентр#Погода#Общество
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