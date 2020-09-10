Пятница продолжит радовать белгородцев теплом

В Белгородской области в пятницу установится переменная облачность, без дождей. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.
Ночью температура воздуха составит от +8 ºС до +13 ºС. Днём она поднимется до +20…+25 ºС.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в пятницу будет небольшая облачность, без осадков. Ночью столбик термометра остановится на отметке +13 ºС, а днём — около +22 ºС.
Небольшая облачность без осадков ожидается и в Старом Осколе. Температура ночью здесь тоже составит +13 ºС, а днём синоптики прогнозируют +21 ºС.
В Валуйках ожидается +11 ºС ночью и +24 ºС днём, в Новом Осколе — около +13 ºС и +23 ºС соответственно.