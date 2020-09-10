Природные технологии — в промышленном производстве Белгородской области

Сегодня на площадках предприятия в лагунах и свиноводческих корпусах уже применяют препараты для природной очистки от запахов. Притом что запахи от животноводческих комплексов, хоть и неприятные, но безопасны с точки зрения воздействия на жизнь и здоровье человека, агрохолдинг начал бороться со снижением их выбросов в атмосферу с помощью инновационного решения. И, как отмечают специалисты, те участки, которые уже обработаны с помощью природной очистки, существенно отличаются от того, что было раньше. То есть запах, который в том числе образуется от свиноводческих предприятий, — это результат жизнедеятельности тех же микроорганизмов, которые перерабатывают дрек.