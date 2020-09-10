Природные технологии — в промышленном производстве Белгородской области

«Вот представьте: вы взяли кусок персика, начали его измельчать во рту, насыщая его определённой микробиотой, — рассказывает директор ООО „Полиэк“ Станислав Печерский. — Желудок, получив сигнал, передаёт его существующей биофлоре, и начинает выделяться желудочный сок, который позволит трансформировать все продукты в другой вид. Далее все питательные вещества, которые расщеплены микроорганизмами, усваиваются, а весь шлак выкидывается. А там работают другие микроорганизмы. В целом микроорганизмы живут везде. Они работают на дне океана, в воздухе и даже в жерле вулкана».
ООО «Полиэк» занимается внедрением технологий самоочистки экосистем, в основе которых лежит метод биоремедиации. В целом этот метод схож с естественным процессом переваривания пищи в организме. Он относится к методам «живой» экологии, которые широко используются для ликвидации и предотвращения неприятных запахов. Технологии основаны на внедрении в загрязнённую экосистему активных микроорганизмов, которые перерабатывают загрязняющее вещество в безопасные для окружающей среды продукты собственного метаболизма.
По словам ведущего специалиста компании «Полиэк» Романа Пастернака, природа давно всё придумала и изобретать ничего не нужно. В ходе биоремедиации выделяются из природы те микроорганизмы и те микробиоценозы, которые эффективно работают в плане очистки, особенно минерализации и разложения пожнивных остатков и отходов животноводства.
Важнейшая природная функция микроорганизмов — это разложение органики. Это как насос, который переводит органику в базовые минеральные элементы и подготавливает эти минералы для усвоения их живой природой. Сейчас мы видим, что накоплены огромные органические массы, которые осваиваются тоже микроорганизмами, которые синтезируют различные газы. А наша задача — внести микроорганизмы, которые будут разлагать органику без выделения этих вредных газов. Наша цель — превратить отходы в доходы.Роман Пастернак, ведущий специалист компании «Полиэк»
В целом биоремедиация набирает обороты и в растениеводстве, и в животноводстве, и в экологии, и на это сейчас идёт спрос, поскольку лучше, чем природа, ничто не может справиться.
Простой пример: в прошлом году в парке имени Кагановича (центральный парк в Воронеже) чистили пруд. Он был заболочен, дурно пахнул, на нём плавали шапки нитчатых водорослей. Пруд имел вид болота. Через месяц после применения биоремедиации там вода стала, как в горной реке — прозрачная до самого дна. Пруд стал очень красивый, изумрудного цвета.Роман Пастернак, ведущий специалист компании «Полиэк»
В Белгородской области одним из первых предприятий, которое решило пойти по пути возвращения к природе, а не по пути техногенного исправления, стало ООО «АПК „ПРОМАГРО“». Ранее мы уже писали об этом.
Сегодня на площадках предприятия в лагунах и свиноводческих корпусах уже применяют препараты для природной очистки от запахов. Притом что запахи от животноводческих комплексов, хоть и неприятные, но безопасны с точки зрения воздействия на жизнь и здоровье человека, агрохолдинг начал бороться со снижением их выбросов в атмосферу с помощью инновационного решения. И, как отмечают специалисты, те участки, которые уже обработаны с помощью природной очистки, существенно отличаются от того, что было раньше. То есть запах, который в том числе образуется от свиноводческих предприятий, — это результат жизнедеятельности тех же микроорганизмов, которые перерабатывают дрек.
Это условно патогенная гнилостная микрофлора, которая выполняет свою функцию. Если мы меняем немного цикл, не дезинфицируя и не убивая микроорганизмы, и запускаем те микроорганизмы, для которых питание — патогенное и гнилостное, то запаха не будет. Если в общем загрязнения перерабатываются до аммиака, сероводорода и прочих запахов, которые ощущаются, то наши микроорганизмы перерабатывают всё до углекислого газа, воды и азота. Поэтому запах по определению уменьшается, но всё зависит от микроклимата помещения.Станислав Печерский, директор ООО «Полиэк»
Технологии биоремедиации — это технологии очистки экосистем за счёт жизнедеятельности живых организмов. Эти технологии не новые, они используются давно. Но главная проблема, по мнению специалистов, состоит в том, чтобы подобрать такие комплексы микроорганизмов, такие симбиозы, которые бы работали эффективно в данной конкретной области.
Биоремедиации — это технологический процесс, который требует понимания той микрофлоры, которая вносится, и тех условий, которые ей нужно создать, чтобы она работала. Наша задача сегодняшнего дня — вернуться к природе.Станислав Печерский, директор ООО «Полиэк»
На сегодняшний день технология уже позволила реанимировать пруд в Воронежском центральном парке культуры и отдыха, а пилотный проект прошёл апробацию в условиях Данковского филиала ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» с получением положительных результатов.