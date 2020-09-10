Минпросвещения исключило экзамен по иностранному языку из числа обязательных

Перед этим проект выставляли на общественное обсуждение, он прошёл независимую экспертизу. Как отметил замминистра Виктор Басюк, изменения поддержала Российская академия образования. Кроме этого, за исключение иняза из числа обязательных предметов ГИА проголосовали органы управления образованием подавляющего большинства регионов.