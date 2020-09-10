Минпросвещения исключило экзамен по иностранному языку из числа обязательных

Изменения, исключающие иняз из числа обязательных предметов государственной итоговой аттестации (ГИА), одобрил Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения
Перед этим проект выставляли на общественное обсуждение, он прошёл независимую экспертизу. Как отметил замминистра Виктор Басюк, изменения поддержала Российская академия образования. Кроме этого, за исключение иняза из числа обязательных предметов ГИА проголосовали органы управления образованием подавляющего большинства регионов.
До изменений планировалось, что обязательный экзамен по иностранному языку введут в 2022 году.
Ранее Минобрнауки озвучило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году: для иняза это 30 баллов.
Новшества в следующем году коснутся экзамена по информатике и ИКТ: его выпускники будут сдавать в электронном виде.
В 2020-м ЕГЭ пришлось переносить из-за коронавируса. По итогам экзаменов в Белгородской области минимальный порог не перешли 50 медалистов. В перечень проблемных для всех выпускников региона дисциплин вошли математика, обществознание, история и информатика.