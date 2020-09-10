Игорь Кобзев пресек нелегальную рубку леса в Иркутской области

Борьба с нелегальными лесозаготовками в Иркутской области является одним из приоритетов работы Кобзева на посту главы региона. С начала текущего года ему удалось сократить незаконные рубки на 30% и на 42% снизить ущерб от них. Полицейские провели около 17 тысяч рейдов и 11 тысяч раз проверили, как лесопользователи исполняют условия договоров. Правоохранители завели тысячи уголовных дел, а суды вынесли приговоры 332 «черным лесорубам». За незаконную рубку леса предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.