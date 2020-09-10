Игорь Кобзев пресек нелегальную рубку леса в Иркутской области

В ходе операции были задержаны около 40 человек – в основном граждане Узбекистана и КНР. Правоохранители изъяли у задержанных лесоматериалы и заготовительную технику. Выяснилось, что нарушители нелегально заготовили 10 тысяч кубометров древесины. Глава региона поручил определить размер ущерба, который нанесли лесной отрасли «черные лесорубы». Об этом сообщает irksib.ru.
Кобзев рассказал, что такой беспредел происходит всего лишь в 150 километрах от Иркутска. Не исключено, что в более отдаленных районах ситуация еще хуже. По словам врио губернатора, каждое такое правонарушение будет выявлено, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности за уничтожение природного достояния, отметил Кобзев.
Борьба с нелегальными лесозаготовками в Иркутской области является одним из приоритетов работы Кобзева на посту главы региона. С начала текущего года ему удалось сократить незаконные рубки на 30% и на 42% снизить ущерб от них. Полицейские провели около 17 тысяч рейдов и 11 тысяч раз проверили, как лесопользователи исполняют условия договоров. Правоохранители завели тысячи уголовных дел, а суды вынесли приговоры 332 «черным лесорубам». За незаконную рубку леса предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Президент России Владимир Путин поддержал действия Кобзева по борьбе с незаконными лесозаготовками. Лидер страны отметил, что только благодаря системной работе удастся сберечь лесной фонд РФ.