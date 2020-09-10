«Газпром межрегионгаз Белгород» с начала года подал 4000 исков о взыскании долгов

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245, утвердившим «Правила ограничения подачи (поставки) и отбора газа», а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 3 07-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет: