«Газпром межрегионгаз Белгород» с начала года подал 4000 исков о взыскании долгов

С начала 2020 года в суды Белгородской области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было подано 32 исковых заявления на общую сумму 61,8 млн рублей.
В отношении физических лиц было подано 4124 исковых заявления (заявления о выдаче судебного приказа) на сумму 39,2 млн рублей.
За 8 месяцев 2020 года судами вынесено 58 решений на сумму 25 млн руб. в отношении категории «промышленность», а также 3614 решений на сумму 32,5 млн руб в отношении абонентов — физических лиц.
В результате претензионно-исковой работы за указанный период фактически получено 83,6 млн рублей.
Поставщик газа добросовестно выполняет договорные обязательства по бесперебойной подаче газа потребителям области. Мы рассчитываем на ответственность и соблюдение платёжной дисциплины потребителями, предпринимая, в преддверии отопительного периода, все меры для взыскания задолженности и решения проблемы неплатежей.Александр Камолин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Справка. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечёт:
— наложить арест на имущество;
— принудительно реализовать имущество;
— ограничить выезд такого лица за границу.
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 г. № 1245, утвердившим «Правила ограничения подачи (поставки) и отбора газа», а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 3 07-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:
Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ). За неисполнение данной обязанности предусмотрена административная ответственность:
— для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;
— для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб;
— ограничение или полное прекращение подачи газа.
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