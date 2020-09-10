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Евгения Кондратюк болеет коронавирусом в тяжёлой форме

10 сентября 2020, 06:19
Фото: Страница Евгении Кондратюк в соцсети
Руководитель благотворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк вторую неделю находится в больнице — у неё подтверждён COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети, подчеркнув, что поводов для беспокойства нет.

По словам Кондратюк, в больницу она поступила в тяжёлом состоянии. Пока ей сложно обходиться без кислорода, но на данный момент есть определённые улучшения. Лёгкую форму коронавируса подтвердили у младшего сына и супруга Евгении. Семья находится на изоляции, подчеркнула глава фонда в сообщении.

Несмотря на отсутствие руководителя, команда БРОО продолжает работу над проектами. По словам Кондратюк, готовятся документы к первому заезду детей в хоспис «Изумрудный город», идёт процесс получения медицинской лицензии.

Глава БРОО выразила признательность врачам, медсёстрам и санитарам больницы, заметив, что они «самоотверженно бьются за нас». Она также поблагодарила белгородцев за поддержку и беспокойство.

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#Новости#Коронавирус#Святое Белогорье против детского рака#Евгения Кондратюк#Общество
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