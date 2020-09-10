Евгения Кондратюк болеет коронавирусом в тяжёлой форме

По словам Кондратюк, в больницу она поступила в тяжёлом состоянии. Пока ей сложно обходиться без кислорода, но на данный момент есть определённые улучшения. Лёгкую форму коронавируса подтвердили у младшего сына и супруга Евгении. Семья находится на изоляции, подчеркнула глава фонда в сообщении.