Директора белгородской организации подозревают в неуплате налогов на 15 млн рублей

С января 2016-го по декабрь 2018 года директор коммерческого общества вместе с должностными лицами вносил недостоверную информацию в бухгалтерские и налоговые отчёты о приобретении транспортных услуг у «фирм-однодневок». Последние не вели финансово-хозяйственной деятельности. В стоимость услуг входил налог на добавленную стоимость.