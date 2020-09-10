Директора белгородской организации подозревают в неуплате налогов на 15 млн рублей

С января 2016-го по декабрь 2018 года директор коммерческого общества вместе с должностными лицами вносил недостоверную информацию в бухгалтерские и налоговые отчёты о приобретении транспортных услуг у «фирм-однодневок». Последние не вели финансово-хозяйственной деятельности. В стоимость услуг входил налог на добавленную стоимость.
Благодаря схеме Общество получало бонусы в виде незаконных вычетов и неуплаты налогов. За весь период компания не уплатила налогов на 15 млн рублей.
Следственный комитет возбудил в отношении директора уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Следователи проводят экспертизы для закрепления доказательств преступления. Расследование продолжается.