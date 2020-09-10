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Директора белгородской организации подозревают в неуплате налогов на 15 млн рублей

10 сентября 2020, 14:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
Компания получала бонусы в виде незаконных вычетов и неуплаты налогов, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. В отношении директора возбуждено уголовное дело.

С января 2016-го по декабрь 2018 года директор коммерческого общества вместе с должностными лицами вносил недостоверную информацию в бухгалтерские и налоговые отчёты о приобретении транспортных услуг у «фирм-однодневок». Последние не вели финансово-хозяйственной деятельности. В стоимость услуг входил налог на добавленную стоимость.

Благодаря схеме Общество получало бонусы в виде незаконных вычетов и неуплаты налогов. За весь период компания не уплатила налогов на 15 млн рублей.

Следственный комитет возбудил в отношении директора уголовное дело. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следователи проводят экспертизы для закрепления доказательств преступления. Расследование продолжается.

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#Новости#Налоги#Уголовное дело#Следственный комитет#Происшествия
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