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«Белогорье» проиграло московскому «Динамо»

10 сентября 2020, 09:43
Фото: Бел.Ру
Во втором матче предварительного этапа Кубка России соперникам белгородцев для победы хватило трёх сыгранных партий.

«Динамо» захватило инициативу с первых розыгрышей матча и уверенно довело игру до победы, не позволив «львам» хотя бы раз полидировать в счёте. Матч закончился со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:14).

Следующую игру «Белогорье» проведёт сегодня, 10 сентября, в 16:00. Соперником белгородцев станет «Динамо-ЛО».

Напомним, в первом матче «львы» переиграли новоуренгойский «Факел» в четырёх партиях. Матч «Белогорья» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга не состоится — соперников отстранили от участия в первом туре из-за симптомов ОРВИ у нескольких волейболистов.

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