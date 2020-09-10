«Белогорье» проиграло московскому «Динамо»

«Динамо» захватило инициативу с первых розыгрышей матча и уверенно довело игру до победы, не позволив «львам» хотя бы раз полидировать в счёте. Матч закончился со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:14).
Следующую игру «Белогорье» проведёт сегодня, 10 сентября, в 16:00. Соперником белгородцев станет «Динамо-ЛО».
Напомним, в первом матче «львы» переиграли новоуренгойский «Факел» в четырёх партиях. Матч «Белогорья» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга не состоится — соперников отстранили от участия в первом туре из-за симптомов ОРВИ у нескольких волейболистов.